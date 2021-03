A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ameaçou, nesta quarta-feira, "ajustar" a exportação de vacinas para países produtores "com base na reciprocidade e na proporcionalidade".

A União Europeia tem exportado vacinas para apoiar a cooperação global. Mas as estradas abertas correm em ambas as direções. Se necessário, refletiremos sobre como ajustar as nossas exportações com base na reciprocidade e, no caso de países com taxas de vacinação maiores do que nós, na proporcionalidade" , escreveu, na rede social Twitter.

Von der Leyen refere-se aos Estados Unidos relativamente às proibições e ao Reino Unido no que respeita às taxas de vacinação mais altas.

