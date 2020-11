A Comissão Europeia anunciou, nesta quinta-feira, que irá mobilizar 100 milhões de euros adicionais para o mecanismo COVAX, que prevê um acesso equitativo a vacinas contra a covid-19 em países de baixo e médio rendimento.

Os 100 milhões de euros adicionais serão atribuídos “em forma de subvenção” à Aliança Global para as Vacinas (GAVI) “na qualidade de administrador da COVAX”, e acrescem aos 400 milhões que a UE já tinha mobilizado para o mecanismo, refere o executivo comunitário em comunicado.

Através da rede social Twitter, Ursula von der Leyen congratulou-se com o facto de a UE ser “um dos principais doadores para a COVAX”.

We step up our investment in global recovery.



The EU is contributing another €100m to #COVAX, the 🌍 facility for universal & fair access to #COVID19 vaccines.



With the €400m we already committed & contribution of EU countries, Team 🇪🇺 is one of the leading donors to COVAX