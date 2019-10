A polícia do estado do Arizona divulgou um vídeo, em que se pode ver um casal, aparentemente com um carrinho de bebé, a atravessar a estrada numa passadeira. Até aqui tudo seria normal, não fosse um carro, que seguia em excesso de velocidade, ter ignorado um sinal vermelho e mantido uma trajetória em direção aos peões.

O casal foi “salvo” por um carro que seguia numa estrada perpendicular, que acabou por servir como escudo. Ainda assim, o embate foi extremamente violento entre as duas viaturas.

Ambos os pedestres saíram ilesos do acidente, mas não se livraram do susto.

Já o condutor que infringiu o código da estrada fugiu do local após o incidente, acabando por ser detido horas depois.

Já o condutor do “veículo salvador” ficou ferido, mas as lesões não apresentavam qualquer perigo de vida.

O acidente ocorreu no dia 14 de outubro.