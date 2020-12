Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais recentemente, a história da aparição - e o posterior desaparecimento - do monólito de Utah ganhou agora um novo capítulo, que desvenda o mistério por trás do surgimento de uma estrutura de aparência metálica no meio do deserto.

O The Most Famous Artist, um conjunto de artistas sediado em Santa Fé, no estado americano do Novo México, assumiu a autoria pela construção e instalação da peça.

No Instagram, o grupo tem publicado desde sexta-feira algumas fotografias do que seria a criação do objeto e sua instalação. Desde as primeiras notícias sobre o assunto, as autoridades afirmaram que a instalação da obra foi ilegal.

Num tom irónico, uma das fotografias tem a legenda com a seguinte questão: "quer dizer que isto (o monólito) não foi feito por aliens?", enquanto mostra um homem a soldar uma peça.

Somos a comunidade criativa mundial por trás das façanhas de arte mais dignas de manchetes do mundo", auto descreve-se o The Most Famous Artist no seu site, citado pela CNN.

Ao site Mashable, Matty Mo, um dos responsáveis pelo grupo, comentou o porquê da ação.