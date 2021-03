A Irlanda suspendeu a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, anunciou, neste domingo, o ministro da saúde irlandês.

Stephen Donnelly explicou, na sua conta no Twitter, que se trata de uma "medida de precaução", que tem por base em "novas informações da Noruega", obtidas nas últimas horas.

The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that