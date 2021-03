Aqueles que já completaram o processo de vacinação contra a covid-19 nos Estados Unidos “podem começar a fazer algumas coisas que pararam de fazer devido à pandemia”, segundo as normas de proteção individual e geral do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC, na sigla original), atualizadas na segunda-feira, nomeadamente juntarem-se sem máscara em espaços fechados.

Ou seja, aqueles que já "completaram duas semanas" após a segunda dose das vacinas da Pfizer ou da Moderna, ou após a dose única da vacina da Johnson, são considerados "totalmente vacinados contra a covid-19" e, nesse sentido, "podem juntar-se dentro de casa com pessoas vacinadas sem usar máscara".

Mas também "podem juntar-se em ambientes fechados com pessoas que ainda não estejam vacinadas de outro agregado familiar, como, por exemplo, visitar parentes, sem usar máscara", desde que entre os presentes não se encontre nenhum doente de risco.

Outra das novidades diz respeito ao contacto com alguém com covid-19. No caso daqueles que completaram a vacinação, "não é necessário cumprir isolamento ou realizar teste, exceto se tiver sintomas".

Esta última norma não se aplica, porém, a pessoas que vivam em grupo (e que dividem casa) ou em ambiente prisional ou institucional, exemplifica o CDC, considerando que, nestes casos, aqueles que contactaram com alguém infetado devem cumprir na mesma 14 dias de isolamento profilático e realizar o teste à covid-19, mesmo que não tenham sintomas e apesar de estarem vacinados.

O que não muda para os vacinados

Mas se há algum alívio nas normas de proteção individual para pequenos reencontros, nomeadamente para que as famílias possam começar a reunir-se aos poucos, continua a ser obrigatório o uso de máscara quando estejam presentes pessoas não vacinadas de mais do que um agregado familiar.

E quando se trata de lugares públicos, mesmo os vacinados continuam a ter de usar máscara, devem manter o distanciamento de cerca de dois metros e evitar ajuntamentos e espaços pouco ventilados.

Também devem ser evitadas as viagens domésticas e internacionais e devem ser cumpridas as regras de proteção e distanciamento no local de trabalho.

Os vacinados também devem manter-se alerta a sintomas que possam surgir após contacto com alguém infetado.