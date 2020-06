Espanha também quer comprar a vacina contra a Covid-19 que está a ser produzida pela farmacêutica britânica AstraZeneca.

As autoridades de saúde espanholas dizem que, "muito provavelmente", vão juntar-se a França, Alemanha, Itália e Países Baixos no acordo europeu conjunto que permitirá receber parte de 400 milhões de doses, segundo afirmou o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde Pública, Fernando Simón, nesta segunda-feira, em conferência de imprensa.

No sábado, o grupo farmacêutico comprometeu-se em fornecer 400 milhões de doses da sua vacina, que ainda está em desenvolvimento, aos quatro países.

Espanha quer, agora, fazer parte deste acordo, mas também de outros acordos conjuntos na procura de diferentes vacinas contra a Covid-19.

O Ministério da Saúde espanhol informou hoje que 25 pessoas morreram na última semana de Covid-19, mas manteve pelo nono dia consecutivo o número total de óbitos em 27.136.

Desde há mais de uma semana que o relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avisa que “está a ser efetuada uma validação dos casos dos falecidos que permitirá a correção das séries históricas que serão atualizadas semanalmente”.

De acordo com as autoridades de saúdes foram, ainda, detetados 40 novos casos nas últimas 24 horas, elevando para 244.109 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da epidemia em Espanha.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (115.732) e mais casos de infeção confirmados (quase 2,1 milhões).

Seguem-se Brasil (43.332 mortes, mais de 867 mil casos), Reino Unido (41.698 mortos, mais de 295 mil casos), Itália (34.345 mortos, quase 237 mil casos), França (29.398 mortos, mais de 193 mil casos) e Espanha (27.136 mortos, mais de 243 mil casos).