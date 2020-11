A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford tem apenas 70% de eficácia, revela a BBC, nesta segunda-feira.

Um resultado considerado aquém dos obtidos pelas vacinas da Pfizer e da Moderna, acima dos 90%.

Mais de 20.000 voluntários, metade no Reino Unido e metade no Brasil, participaram no estudo. Foram registados 30 casos de covid-19 em pessoas que tomaram duas doses da vacina.

Há, no entanto, uma conclusão do estudo que os cientistas vão, ainda, tentar aprofundar, uma vez que a eficácia subiu para 90% em voluntários que receberam inicialmente metade de uma dose seguida de uma dose completa, não sendo claro, neste momento, o porquê da diferença.

No entanto, a vacina da AstraZeneca/Oxford é bastante mais barata, mais fácil de armazenar e, consequentemente, mais fácil de distribuir e chegar a qualquer parte do mundo que as concorrentes.

Apesar de apenas demonstrar 70% de eficácia, esta vacina ainda pode ser aprovada pelos reguladores.

O Reino Unido encomendou 100 milhões de doses desta vacina.