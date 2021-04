A Alemanha está prestes a começar negociações bilaterais com a Rússia para a compra de vacinas contra a covid-19. A decisão de adquirir a Sputnik V foi confirmada à agência Reuters por uma fonte ligada ao processo, e que acrescentou que um acordo final depende do fornecimento de dados da Rússia à Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Esta decisão terá surgido na sequência da reunião dos ministros da Saúde dos Estados-membros da União Europeia, num encontro que foi presidido por Marta Temido, e que teve como ponto principal a discussão da vacina da AstraZeneca.

Foi na mesma reunião que a Alemanha ficou a saber que a Comissão Europeia não planeia entrar em conversações com a Rússia para elaborar um contrato preliminar para a vacina, à semelhança daquilo que fez com outras farmacêuticas.

Será por isso mesmo, escreve a Reuters, que o ministro alemão da Saúde, Jens Spha, anunciou aos seus homólogos europeus que o país vai avançar de forma bilateral para negociações preliminares com a Rússia.

Para começar, a Alemanha pretende saber quantas doses da vacina será a Rússia capaz de produzir e entregar, pretendendo também saber qual a meta prevista para essa distribuição.

Em todo o caso, a Alemanha só irá comprar a vacina russa caso seja aprovada pela EMA, pelo que o fornecimento dos dados dos ensaios clínicos é essencial.

Ainda antes da decisão do ministro da Saúde, a região da Baviera informou que ia comprar 2,5 milhões de doses da vacina russa, caso fosse aprovada pela EMA, numa compra que está prevista para julho.

A intenção da Alemanha passa por conseguir ter a vacina da Sputnik V assim que a EMA a aprove, caso isso venha a acontecer. O país tenta desta forma adiantar-se na corrida, podendo receber a vacina russa muitos antes de qualquer outro Estado-membro da União Europeia.

Recorde-se que a aprovação de vacinas contra a covid-19 está a cargo da EMA em quase todos os países, mas os contratos com as farmacêuticas dependem exclusivamente de cada país.

Uma exeção é a Hungria, que faz parte da União Europeia, mas que decidiu comprar a vacina Sputnik V e a chinesa da Sinopharm.