O primeiro bebé já com anticorpos contra a covid-19 nasceu em fevereiro nos EUA.

Segundo o testemunho dos médicos Paul Gilbert e Chad Rudnick, a mulher, que é profissional de saúde e que tem trabalhado na linha da frente da pandemia no sul da Flórida, recebeu uma dose da vacina Moderna contra o coronavírus em janeiro, quando estava com 36 semanas de gravidez. Três semanas depois deu à luz uma menina "vigorosa e saudável".

Os investigadores analisaram então o sangue do cordão umbilical da bebé e detetaram anticorpos, o que significa que "a vacinação materna poderá contribuir para a proteção e redução do risco de infeção de Sars-CoV-2” dos filhos.

Até onde sabemos, este é a primeira vez que é relatado o caso de um bebé que nasce com anticorpos após a vacinação da mãe”, disse Paul Gilbert, citado pelo jornal The Guardian. “Analisámos o cordão da bebé para ver se os anticorpos da mãe tinham passado para o bebé, uma vez que é algo que costuma acontecer com outras vacinas administradas durante a gravidez. Os resultados mostraram que sim."