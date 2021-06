A Rússia anunciou que está a testar um spray nasal contra a covid-19, para substituir a vacina em crianças entre os 8 e os 12 anos. O lançamento do produto está previsto para 15 de setembro.

De acordo com Alexander Gintsburg, cientista que liderou o desenvolvimento da vacina Sputnik V, disse que a composição é a mesma, só que em vez da agulha "há um bico".

O fármaco já está a ser testado em várias crianças e, até ao momento, não foram registados efeitos colaterais. Ainda assim, não foram revelados dados mais concretos, como o número de crianças que participaram.

O número de novas infeções diárias de SARS-CoV-2 na Rússia aumentou quase 50% na última semana e mais do que duplicou em Moscovo, anunciou no sábado a ‘task-force’ de combate à covid-19 do Governo russo.