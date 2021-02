As vacinas contra a covid-19 não porão termo à pandemia sem todos os países receberem as doses de forma rápida e justa, alertaram vários especialistas numa carta aberta publicada hoje.

Na missiva publicada na revista médica The Lancet, os autores defendem que, numa altura em que vários países admitem a implementação de passaportes de vacinação antes da retoma das viagens internacionais, “a acumulação de doses de vacinas nos países mais ricos pode prolongar a crise sanitária”.

Citados pela agência France Press os especialistas sustentam que, por causa desse "nacionalismo vacinal", o Covax, dispositivo da ONU destinado a distribuir vacinas contra a convid-19 a países desfavorecidos, poderá enfrentar uma insuficiência de doses por vários anos.

A verdade 'nua e crua' é que o mundo precisa de mais doses de vacinas contra a covid-19 do que de qualquer vacina na história, para imunizar pessoas suficientes para atingir a imunidade coletiva. A menos que as vacinas sejam distribuídas de forma mais equitativa, poderá levar anos até que o coronavírus esteja controlado a nível mundial", refere a AFP citando um dos principais autores da carta, Olivier Wouters, da London School of Economics and Political Science.