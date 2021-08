As autoridades alemãs pediram a milhares de pessoas para voltarem a ser vacinadas contra a covid-19, depois de a polícia descobrir que uma enfermeira da Cruz Vermelha lhes terá administrado soro.

A enfermeira é suspeita de ter injetado uma solução salina em vez de doses genuínas do fármaco num centro de vacinação em Friesland, uma região rural no norte da Alemanha, no início da primavera.

Estou completamente chocado com este caso", afirmou Sven Ambrosy, um vereador local.

Estima-se que cerca de 8.000 residentes possam ter sido afetados pelo incidente. De acordo com o The Guardian, os lesados já foram contactados pelas autoridades.

Mesmo que a solução salina não seja prejudicial para a saúde, a maioria das pessoas que foram vacinadas na Alemanha em março e em abril (quando a troca terá sido efetuada) são idosos ou doentes de risco.

O porta-voz da polícia, Peter Beer, disse em conferência de imprensa que, com base nos depoimentos das testemunhas, havia “uma suspeita razoável de perigo”.

Os motivos da enfermeira, que não foi identificada, não são claros, mas sabe-se que esta já teria defendido opiniões céticas sobre as vacinas em publicações nas redes sociais, disse ainda a polícia.