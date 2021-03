O Reino Unido registou 236 mortes e 5.947 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, uma descida face à véspera, e mais de um milhão de pessoas foram vacinadas com a segunda dose, divulgou hoje o Governo britânico.

Na quinta-feira tinham sido notificadas 242 mortes e 6.573 casos, mas a média dos últimos sete dias é de 239 mortes e 6.317 infeções.

No total, morreram no Reino Unido 124.261 pessoas entre 4.207.304 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Até hoje, 21.358.815 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.034.068 receberam uma segunda dose, administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Na atualização semanal divulgada hoje, o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido subiu ligeiramente para um intervalo entre 0,7 e 0,9 (entre 0,6 e 0,9 na semana passada), mas a transmissão do vírus continua a diminuir.

Um estudo do instituto nacional de estatísticas sobre a prevalência do vírus em Inglaterra fora dos hospitais identificou que uma pessoa infetada em cada 220, entre 21 e 27 de fevereiro, equivalente a 248.100 pessoas, o valor mais baixo desde outubro de 2020 e cerca de 25% do nível registado em janeiro.

Os dados são baseados em testes a 684.875 pessoas, independentemente de terem ou não sintomas, e não incluem hospitais e lares de idosos.

Na semana anterior, entre 13 a 19 de fevereiro, o mesmo estudo tinha encontrado um caso de contágio em 145 pessoas, equivalente a 373.700 pessoas.

Porém, ainda está acima do nível de agosto do ano passado, quando se encontrava apenas uma infeção entre 2.000 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.