Valência, Múrcia e Castela-Mancha têm estado debaixo de chuvas torrenciais que já provocaram o transbordo de rios e alguma destruição, obrigando à evacuação de vários espaços. Até ao momento há registo de duas mortes e 40 resgates.

Pelo menos 150 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, por causa dos efeitos da queda forte de água dos últimos dias no centro do país e devido à subida das águas do rio Clariano, em Ontinyent, escreve o El Pais.

A cair desde segunda-feira, a chuva forte já provocou a morte de um casal de idosos. O homem e a mulher, de 70 anos, estavam no interior de um carro que foi arrastado pela força das águas esta quinta-feira.

O acidente aconteceu em Caudete, na região de Albacete, uma localidade com cerca de 10.000 habitantes, e foi confirmado pelo serviço de emergências no Twitter.

🚧Seguimiento del METEOCAM🚧



⚠️Se confirma el fallecimiento de dos personas, un matrimonio de 70 años, en el interior de un coche volcado, que había sido arrastrado por el agua en el camino de Fuente la Higuera, en #Caudete (#Albacete). #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) September 12, 2019

As autoridades já tiveram de resgatar quarto dezenas de pessoas e obrigar outras 150 a abandonar as suas casas por segurança.

O mau-tempo está a afetar sobretudo a comunidade valenciana. Em Font de la Figuera, uma localidade viu os caminhos-de-ferro transformarem-se num autêntico rio, depois de terem caído sobre a zona cerca de 200 litros de água por metro quadrado.

Um pequeno tornado também afetou a região durante a última noite que, embora não tenha causado ferimentos na população, provocou a queda de árvores, semáforos, janelas e ainda telhados. Foram registadas rajadas de vento na ordem dos 104 quilómetros por hora.

Por causa do temporal, quase 200 municípios de Valência e Alicante foram obrigados a fechar serviços, como escolas, afetando mais de 338 mil alunos.