Uma mulher encontrou um envelope com mais de 2.000 euros e entregou-o à polícia.

Aconteceu em Valência, Espanha, e as autoridades conseguiram encontrar o legítimo proprietário, que perdeu o dinheiro perto da estação de metro de Àngel Guimerà

O envelope continha 2.130 euros e foi encontrado por uma cidadã que passava naquele local, quando se deparou com o "monte" de notas novas.

O caso ocorreu no passado dia 23 de abril, mas só agora foi conhecido.

A mulher deslocou-se de imediato à polícia, que iniciou uma investigação.

As autoridades conseguiram localizar o dono do dinheiro devido a um logótipo no sobrescrito, de uma empresa, cujo ramo de atividade não foi divulgado, e que tinha recebido um pagamento muito próximo do valor encontrado.

Por fim, encontraram a pessoa que perdeu o envelope. O homem explicou que fez uma compra numa loja de roupa e que só depois se apercebeu que tinha perdido o dinheiro.

Após todas as verificações, a Polícia Nacional devolveu-lhe o dinheiro.