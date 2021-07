O serviço de investigação criminal de Angola e a Polícia Nacional apreenderam no interior de uma igreja mais de 300 carteiras roubadas em escolas da região de Kuando Kubango.

De acordo com a imprensa local, as carteiras foram recuperadas dentro de uma igreja no município de Menongue e o pastor foi detido por suspeitas de ter sido o mandatário dos furtos.

A detenção ocorre após o órgão que tutela a educação regional ter alertado para a existência de 366 carteiras roubadas em estabelecimentos de educação, tal como para a vandalização de salas de aula.

A operação foi lançada pelo serviço de investigação criminal e teve em conta “os gritos de socorro que a Direção Provincial da Educação tem vindo a apresentar sobre a vandalização de salas de aula com desvios e desaparecimento de carteiras nas escolas”

As investigações continuam em curso para localizar e capturar os envolvidos na operação criminosa, revelou a Polícia Nacional à comunicação social angolana.