Kobe e Vanessa Bryant tinham um acordo em que "nunca voariam num helicóptero juntos". O acordo entre o basquetebolista, que morreu no domingo num acidente de helicóptero, e a mulher foi revelado por uma fonte próxima da família à revista People.

O casal, que estava junto há 20 anos, vivia em Los Angeles e Kobe Bryant usava frequentemente o helicóptero para se deslocar na cidade.

Numa entrevista a Alex Rodriguez, o antigo jogador dos Los Angeles Lakers explicou que optou por usar este meio de transporte para passar menos tempo no trânsito e passar mais tempo com a família.

"Estava sentado no trânsito e acabei por perder uma peça da escola. Tinha de arranjar uma maneira de conseguir treinar e focar-me no trabalho, mas sem comprometer o tempo com a família. Foi aí que me virei para os helicópteros, para ser capaz de ir e vir [do treino] em 15 minutos".