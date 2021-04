A União Europeia está muito preocupada com a progressão da covid-19 na Índia e, por isso, vai enviar, com urgência, medicamentos e oxigénio para o país, que tem vindo a bater recordes diários de mortes e contágios, o último dos quais um recorde mundial.

Alarmed by the epidemiological situation in India. We are ready to support.



The EU is pooling resources to respond rapidly to India’s request for assistance via the EU Civil Protection Mechanism.



We stand in full solidarity with the Indian people! https://t.co/Pv8ezFPdS3