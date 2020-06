Um autocarro caiu de um viaduto durante a tarde desta quinta-feira na capital da Polónia, Varsóvia. O acidente resultou em pelo menos um morto e 17 feridos, segundo revelaram as autoridades.

Uma testemunha do acidente disse à agência Reuters que viu metade do veículo a cair, ficando com o vidro da frente completamente quebrado. A outra metade do autocarro ficou no viaduto, como é possível verificar pelas imagens da galeria associada a este artigo.

Para o local foi mobilizado um grande contingente de bombeiros e de outras equipas de salvamento, que trabalharam na remoção dos destroços durante várias horas.

Após confirmar a existência de uma vítima mortal, o ministro da Saúde, Lukasz Szumowski, acrescentou que cinco feridos se encontram em estado crítico.

Neste momento estão a lutar pela vida", disse, citado pela Reuters.

As autoridades fizeram perícias no local, e estão à procura de uma causa para o acidente. Um agente da polícia de Varsóvia adiantou que o condutor, que se encontra hospitalizado, poderá ter desmaiado durante a condução.

O autarca de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, revelou que será organizada uma comissão de investigação ao acidente. Apoio psicológico será prestado às vítimas e familiares.