Uma família de javalis foi abatida pela polícia em Roma, num parque infantil, na passada sexta-feira. De acordo com a BBC, a javali e as seis crias foram vistos durante vários dias num parque infantil perto do Vaticano.

Na semana passada, algumas crianças começaram mesmo a alimentar os animais através do gradeamento do parque Mario Moderni.

Mas, na sexta-feira, quando a polícia chegou, a família de javalis acabou por ser atingida por dardos tranquilizantes e injeções letais.

A atitude policial gerou revolta entre os residentes e os grupos pelos direitos dos animais que acusam a polícia de não ter dado "soluções alternativas" para salvar a vida dos animais.

"Foi decidido matar hostilmente (os animais) que tinham encontrado abrigo no parque de Aurelio em vez de lhes salvar a vida com as soluções alternativas que tinham sido encontradas", pode ler-se num comunicado da Organização Internacional para a Proteção Animal.

Michela Brambilla, responsável por um grupo pela vida animal, afirmou ao jornal Corriere della Serra que se tinha oferecido para "capturar, transferir e hospedar os javalis".

"Propus uma escolha sem sangue", afirmou Michela Brambilla.

Em comunicado, as autoridades afirmam que a decisão de matar os javalis foi tomada porque não existiam jaulas disponíveis para capturar os animais.

A decisão está a ser investigada para examinar porque é que a decisão de matar os animais foi tomadas e qual foi o protocolo oficial seguido.