Uma menina de 14 anos morreu infetada com covid-19 depois de os pais terem recusado que esta fosse ventilada. O caso aconteceu nos Estados Unidos e foi denunciado por uma enfermeira dos cuidados intensivos.

No Twitter, Jessica escreveu que se sentiu "impotente" por não ter conseguido salvar uma "rapariga linda" que tinha o sonho de se tornar "médica veterinária". Admitiu ainda que esta jovem ainda poderia estar viva se os pais tivesse aceitado ventilá-la.

Para além disto, a menina também não estava vacinada por vontade dos pais, que estavam envolvidos em movimentos anti-vacina: "Uma vacina gratuita teria evitado tudo isto", escreveu a enfermeira.

parents had not forbidden us from intubating her. A free vaccination would have prevented it all! This little girl was robbed of her whole life and of fulfilling all of her dreams. She had been with us 9 days and was able to communicate well until taking a turn for the worse