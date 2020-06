Três pessoas da mesma família morreram na quinta-feira quando foram arrastadas por uma onda, no condado de Ventura, no sul da Califórnia.

Segundo as autoridades locais, os três indivíduos estavam a passear numa zona rochosa quando foram surpreendidos pela forte ondulação.

As três vítimas ainda foram retiradas da água com vida, mas em estado crítico e os óbitos acabaram por ser declarados no local.

#DeerInc; 3 people have been fatally injured after they were washed off the rocks into the ocean. All victims have been accounted for and the search operations have been completed. @VCFD pic.twitter.com/8YjkxGUmC5