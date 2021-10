Uma professora norte-americana está a ser investigada, depois de ter, alegadamente, arrancado o véu islâmico (hijab) da cabeça de uma aluna muçulmana, de 7 anos de idade, em Nova Jérsia, nos EUA.

O caso aconteceu, na quinta-feira, na escola primária Seth Boyden e foi tornado púbico pela atleta muçulmana Ibtihaj Muhammad, na rede social Instagram.

A professora terá dito a menina que o seu cabelo era "muito bonito" e que por isso “não precisava de usar o véu na escola”.

A organização sem fins lucrativos "CAIR New Jersey" expôs a situação e pediu o despedimento imediato da professora.

We call for the immediate firing of the Maplewood teacher who pulled off the headscarf of a young Muslim student. Anything less is an insult to the students and parents of Maplewood, NJ.