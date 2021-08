Um grande incêndio destruiu grande parte de um edifício com 15 andares na via Antonini, no sul da cidade italiana de Milão. O fogo começou por volta das 17:45 locais (menos uma hora em Portugal), e ainda estava em resolução durante a madrugada.

O fogo afetou dois blocos residenciais, os números 32 e 34, onde vivem cerca de famílias. Apesar disso, e segundo as declarações do presidente da Câmara Municipal de Milão, não existem, até ao momento, vítimas mortais a registar.

Todos os residentes do edifício foram contactados e a boa notícia é que todos responderam. Pelo que percebemos, tendo contactado toda a gente, acredito que podemos descartar a existência de vítimas mortais. Contudo, quero esperar para entrar em cada apartamento", afirmou Giuseppe Salal, em declarações citadas pela agência Ansa.

As várias imagens partilhadas pela corporação de bombeiros da cidade mostram o cenário de destruição, com muitas chamas visíveis e grandes colunas de fumo a circundar o edifício.

Senti o cheiro a fumo e saí a correr. Nunca pensei que fosse tão sério", afirmou uma mulher que habitava no prédio à agência Ansa.

Os bombeiros estavam ainda a percorrer apartamento a apartamento, para se assegurarem que ninguém tinha sido deixado para trás.

Apesar de não terem sido relatados feridos graves, 20 pessoas foram sinalizadas por inalação de fumo.