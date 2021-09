A revista Time Out compilou uma lista com aquelas que entende serem as dez melhores cidades do mundo. Entre elas está o Porto, que aparece na nona posição.

A liderar a lista está São Francisco, nos Estados Unidos, onde a forte restauração e tecnologias são destacados.

Para elaborar a lista, além de ter enviado jornalistas a várias cidades, a Time Out fez cerca de 27 mil entrevistas a moradores de todo o mundo, chegando ao seguinte top dez:

São Francisco, Estados Unidos Amesterdão, Países Baixos Manchester, Reino Unido Copenhaga, Dinamarca Nova Iorque, Estados Unidos Montreal, Canadá Praga, República Checa Tel Aviv, Israel Porto, Portugal Tóquio, Japão

Para a elaboração da lista foram considerados vários aspetos, entre os quais a vida noturna, a restauração e os principais pontos culturais. Além disso, também o sentido de comunidade e as iniciativas ambientais de cada cidade foram fatores importante na escolha.

A Time Out destaca a "imbatível combinação de progresso, aceitação e sustentabilidade" de São Francisco, justificando assim o lugar atribuído.

Sobre o porto, a revista escreve que "a cidade começou a devolver o espaço público aos cidadãos, com uma ampla pedonalização, mais infraestrutura para ciclistas, ampliação de terraços e novas hortas comunitárias. Assistimos a concertos em parques, comprámos livros à sombra das árvores, apoiámos o comércio local e descobrimos novos. Muitas pessoas começaram a fazer pão, bolos e biscoitos em casa, e agora muitas deles decidiram tornar-se profissionais”.