Um helicóptero captou o momento em que cinco tubarões perseguiram um grupo de surfistas numa praia australiana.

O helicóptero, comandado por uma equipa de jornalistas, acabou por salvar o dia, fazendo soar o alarme à guarda costeira.

Na filmagem, é possível ver vários surfistas à espera de uma onda, enquanto um enorme cardume de peixes nada nas proximidades.

Mas existem lacunas no cardume aqui e ali. Quando a câmara do helicóptero faz uma pausa, um enorme tubarão pode ser visto no centro de cada vazio.

É então que a equipa de repórteres se apercebe de que os tubarões estão a usar o cardume como cobertura para perseguirem os surfistas em Bondi Beach.

O jornalista da ABC Josh Bavas partilhou o vídeo na sua conta de Twitter e acrescentou: "Hum, o helicóptero do noticiário acabou de filmar vários tubarões perto de surfistas em Bondi Beach?"

Um dos surfistas, por cima de uma prancha vermelha, pode ser visto a remar perto de três dos tubarões, sem saber do perigo.

O jornalista disse mais tarde que tinha informado a guarda costeira sobre o incidente. “Espero que o homem na prancha vermelha receba a mensagem."

Em declarações à ABC, um surfista disse: "É a casa deles, é onde vivem, sou eu que corro o risco. O nadador-salvador está lá com jet skis, por isso acho que está tudo controlado."

O canal local 7News relatou que os jet skis foram utilizados ​​para afastar os tubarões e escoltar os surfistas de volta à praia.