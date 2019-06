Dois edifícios em Viena, na Áustria, colapsaram parcialmente na sequência de uma explosão de gás, avança a Associated Press. As autoridades falam em vários feridos no acidente, contabilizados pelo menos quatro graves até ao momento.

Bei der Explosion in der #Pressgasse wurden zumindest vier Personen schwer und mehrere Personen leicht verletzt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 26, 2019

Várias ruas estão fechadas na zona onde se deu o colapso, depois de vários carros e outras estruturas terem ficado danificados por causa da explosão.

#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e — Amir El-Shamy (@elshamyamir) June 26, 2019

O alerta para o acidente foi dado às 16:30, hora local, menos uma em Portugal continental.

Trata-se de prédios de função habitacional, no centro da capital austríaca, e vários meios de emergência foram destacados para o local.

Ambos os edifícios foram evacuados.