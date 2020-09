A polícia do Vietname apreendeu cerca de 345.000 preservativos usados que estavam as ser limpos e vendidos como novos.

De acordo com a imprensa local, citada pela CNN, as autoridades encontraram dezenas de sacos, com um total de 360 quilos, espalhados pelo chão de um armazém, na província vietnamita de Binh Duong.

A proprietária do armazém, detida durante a operação, alegou que recebia "uma entrega mensal de preservativos usados de uma pessoa desconhecida".

A mulher contou à polícia que os contracetivos eram primeiro fervidos em água, depois secos e moldados com um falo de madeira, antes de serem reembalados e revendidos.

A suspeita revelou ainda que recebia 16 cêntimos por cada quilo de preservativos que produzia. No entanto, não se sabe ao certo a quantidade de contracetivos reciclados que foram vendidos.