O antigo co-apresentador do programa "Mythbusters" (Caçadores de Mitos) Adam Savage foi formalmente acusado de violação pela irmã mais nova, esta terça-feira. Miranda Pacchiana, de 51 anos, alega que tudo aconteceu quando ela tinha entre sete e 10 anos, quando moravam juntos em Sleepy Hollow, Nova Iorque.

A partir de 1976 até aproximadamente 1979, Adam Savage violou repetidamente Miranda Pacchiana e forçou-a a fazer-lhe sexo oral, juntamente com outras formas de abuso sexual", pode ler-se no processo que deu entrada no Supremo Tribunal de Westchester.