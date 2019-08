Uma adolescente de 14 anos teve de se agarrar ao estendal de casa para evitar que o pai a violasse, em Valência, Espanha. O homem aproveitou-se da ausência da mãe da rapariga para tentar abusar sexualmente da mesma.

A jovem ficou pendurada na varanda de um quarto andar, enquanto gritava que o pai a queria violar e pedia por ajuda. Os vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram de imediato polícia. Esta, ao chegar ao local, salvou a jovem, deteve o agressor e ainda acalmou os vizinhos que o queriam agredir. O incidente ocorrer na noite de terça-feira.

Numa fase inicial, vários vizinhos tentaram entrar dentro da casa, mas como o suspeito não abria a porta, tiveram de a arrombar.

Segundo informou a polícia de Valência, este homem de 38 anos, natural da Bolívia, já tinha antecedentes pelo mesmo tipo de crime em 2018. A vítima é a mais velha de três irmãos.

Parece que não foi a primeira vez que isto aconteceu, já que, alegadamente, no ano passado houve outro possível episódio de abuso sexual e de tentativa de gravação oculta enquanto a menor tomava banho com a sua irmã. [O episódio] não foi denunciado por medo, chegando a menor a dormir com uma tesoura debaixo da almofada”, pode ler-se na nota da polícia.