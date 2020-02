Uma menina de cinco anos foi violada na embaixada dos Estados Unidos em Nova Deli, na Índia, anunciou a polícia indiana, nesta quinta-feira.

A violação ocorreu junto aos aposentos dos funcionários locais que tratam da limpeza do complexo, no último sábado, segundo a agência noticiosa France Presse (AFP), que cita as autoridades.

Um homem, de 25 anos, foi detido no domingo, nas instalações da embaixada, e acusado do crime, cuja sentença é a pena de morte.

"O suspeito foi detido assim que os pais apresentaram queixa", indicou à AFP um responsável pela investigação, Yogesh Kumar.

De acordo com a polícia, os exames médicos confirmaram que a criança foi violada.

O complexo da embaixada norte-americana em Nova Deli é dos mais seguros da capital indiana.

Na Índia foram reportadas cerca de 34.000 violações em 2018, segundo os últimos números oficiais, mas as Organizações Não-Governamentais (ONG) defendem que este número é apenas a ponta do icebergue, uma vez que as crianças são na maioria conhecidas dos abusadores, o que leva a que muitas famílias escondam os crimes.