As duas principais cidades de Espanha saíram em peso na noite desta quarta-feira. Em causa a prisão do rapper Pablo Hasél, que foi detido esta terça-feira na Universidade de Lérida, depois de ter sido condenado a nove meses de prisão por glorificação do terrorismo e injúrias à monarquia.

Com o escalar da violência, a polícia acabou por voltar a usar a força perante os manifestantes, tendo havido mesmo uma mulher que perdeu um olho na sequência dos confrontos.

No total, entre esta terça e quarta-feiras, foram registados mais de 30 feridos.