O multimilionário Richard Branson, dono das companhias aéreas Virgin Atlantic, com sede no Reino Unido, e Virgin Australia, com sede na Austrália, escreveu uma carta aberta aos 70 mil funcionários, sediados em 35 países, onde mostra grande preocupação no que diz respeito à situação financeira em que caíram as duas companhias que detém, devido à crise causada pelo novo coronavírus.

Os aviões estão no chão, não se sabe até quando, por isso o dono das duas empresas informa os colaboradores que já injetou 230 milhões de euros no grupo Virgin, porém o valor não é suficiente e vai precisar de dinheiro dos governos australiano e do Reino Unido. A convicção é tal, e a necessidade tão imperiosa, que o empresário dispõe-se a oferecer a ilha da qual é proprietário, nas Caraíbas, como garantia "para conseguir o máximo de dinheiro possível, e manter o maior número de postos de trabalho".

Na carta, o multimilionário adiantou que a Virgin Atlantic já vai receber um empréstimo do governo britânico, mas não adiantou nem o valor, nem os detalhes, ainda assim, pelo discurso, deduz-se que o dinheiro não chega para salvar a companhia aérea.

Na perspetiva de Richard Branson, o colapso das empresas é uma realidade que tem de ser evitada, também para que a competição no mercado não desapareça, nomeadamente em relação aos dois maiores concorrentes, a British Airways e a Qantas: "Se a Virgin Australia desaparece, a Qantas vai passar a ter o monopólio dos céus australianos", desabafou na missiva enviada aos empregados esta segunda-feira. Apesar de puxar a brasa à própria sardinha, o problema relatado pelo empresário é comum a todo o setor da aviação.

A realidade desta crise sem precedentes é que muitas companhias aéreas no mundo precisam de apoio dos governos e várias já o receberam. Sem ele, não vai haver competição e centenas de milhares de postos de trabalho vão perder-se."

O grupo Virgin, que é proprietário da Virgin Atlantic e da Virgin Australia, opera em outros setores que foram seriamente afetados pela pandemia, por exemplo a área do lazer, a hotelaria e os cruzeiros.

Contudo, o apelo e as palavras do fundador não têm colhido grande misericórdia, têm, aliás, sofrido fortes críticas, uma vez que Branson pede ajuda ao governo inglês, mas não paga impostos sobre os rendimentos pessoais no Reino Unido, uma vez que tem residência fiscal na ilha de Necker, nas Caraíbas, precisamente o território que está a oferecer como garantia para os empréstimos.