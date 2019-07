Os passageiros de um voo da Virgin Atlantic não ganharam para o susto depois de um pequeno incêndio ter deflagrado na zona da primeira classe. O incidente aconteceu esta quinta-feira e obrigou a uma ao desvio do avião

O aparelho, com 217 passageiros a bordo, fazia a ligação entre Nova Iorque e Londres, mas acabou por ser desviado para Boston.

Testemunhas que estavam dentro do avião relataram que “nem 30 minutos” depois de o voo ter descolado, começou o cheiro a fumo e que este vinha da primeira classe.

Os passageiros foram retirados em segurança no Aeroporto Internacional Logan, em Boston.

As autoridades acreditam que o fogo terá sido causado por uma power bank, isto é, uma bateria portátil para carregar o telemóvel.

Os operacionais que inspecionaram o avião depois deste ter aterrado encontraram um aparelho entre almofadas do assento onde o fogo começou.

A Virgin Atlantic confirmou que o voo teve de ser desviado para Boston “devido a relatos de fumo na cabine”, mas não deu detalhes sobre o que esteve na origem do incidente.

“A nossa equipa respondeu imediatamente e o avião aterrou em segurança”, frisou a companhia aérea do Reino Unido.

No Twitter, um passageiro partilhou imagens do caos no aeroporto de Boston.

Here is the letter they gave us and lied about bookings being automatically done for us @VirginAtlantic pic.twitter.com/KwgPJThzE0