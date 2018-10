Uma rapariga de 12 anos morreu, no sábado, em Rockbridge County, no estado norte-americano de Virginia, quando tentava salvar a cadela de atropelamento. Acabaram as duas colhidas pelo mesmo carro. Agora, vão ser enterradas lado a lado.

Jennarae Goodbar estava a treinar a amiga de quatro patas quando ela, Cash, começou a correr para o meio da estrada, a Route 60, relatou a CBS News.

Nesse momento, Jennarae seguiu a cadela para a tentar trazer de volta ao passeio, mas um condutor incapaz de travar em cima do momento atropelou a criança e o animal, que acabaram por morrer.

A mãe da jovem de 12 anos, Tabby Goodbar, contou à CBS que a filha vai ser enterrada ao lado do animal de estimação.

Ela comprou-a com o dinheiro dela. Era o bebé dela”, contou Donna Jean Stuples.

Jennarae “vai ser sempre lembrada como uma criança doce, energética, amante de cães e apaixonada. Uma menina que tocou as vidas de muita gente”, pode ler-se na página GoFundMe, onde a família criou uma conta para receber donativos para pagar as custas funerárias.

O enterro vai acontecer no sábado em Lexington, Virginia. As autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente.