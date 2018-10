Quase três anos depois do surto de Zika no Brasil ter provocado o nascimento de milhares de crianças com microcefalia e outros problemas de saúde, a agência de notícias voltou a um dos bairros mais afetados, no Recife, para ver como estão os recém-nascidos de então e outros que nasceram entretanto. A infeção pelo vírus Zika transmite-se aos humanos pela picada de um mosquito e tem sido associada ao tamanho do cérebro e da cabeça mais pequeno em fetos e recém-nascidos. Um surto que, agora, ameaça voltar