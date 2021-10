A China está a reportar um número cada vez maior de casos de gripe das aves, levando à preocupação de muitos especialistas que acreditam que uma estirpe mais infeciosa do que a previamente conhecida poderá estar em circulação, avança a Reuters.

O número de casos reportados à Organização Mundial de Saúde (OMS) do vírus H5N6 em 2021 subiu para 21, depois de, no ano passado, terem sido registados apenas cinco casos. Apesar de tudo, estes números estão muito atrás das várias centenas de pessoas infetadas com a variante do vírus, a H7N9, em 2017.

Porém, as autoridades alertam para a agressividade desta variante, que deixou várias pessoas em estado grave e já matou, pelo menos, seis pessoas.

Em declarações à Reuters, Thijs Kuiken, professor de patologia comparativa na Universidade de Medicina de Roterdão, sublinha que este aumento de casos reportados na China “é preocupante”, uma vez que esta estirpe do vírus aparenta “causar uma elevada mortalidade”.

A OMS garante que a maioria dos casos tiveram em contacto com aves e que, para já, não existem casos confirmados de transmissão entre humanos. No entanto, a organização insiste na necessidade de aprofundar urgentemente a investigação, de forma a compreender o risco de o vírus acabar por ser transmitido por humanos.

Apesar de terem sido registados casos em humanos, nenhum surto de H5N6 foi detetado em aves na China, desde fevereiro de 2020.

Os vírus influenza aviário costumam circular livremente entre vários tipos de aves, mas raramente infetam pessoas. No entanto, o número de vírus tem vindo a aumentar conforme o número de produção de aves tem vindo a crescer, criando o receio entre especialistas que, caso seja transmitido a humanos, facilmente poderá causar uma pandemia.

A maioria dos casos de H5N6 têm surgido na província de Sichuan, no entanto, o motivo pelo qual o número de casos tem vindo a aumentar ainda não é claro.

Esta variante pode ser um pouco mais infeciosa (para pessoas) ... ou pode existir mais vírus presente nas aves e esse é o motivo pelo qual as pessoas estão a ficar infetadas”, explicou Kuiken.