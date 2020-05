Dois meses depois do registo do primeiro caso de infeção, o segundo país mais populoso do mundo, a Índia, contabiliza 29.451 testes positivos e 939 mortos, na sequência do novo coronavírus. Estranhamente, os números ficam pouco acima dos registados em Portugal, um país com apenas 10 milhões de habitantes.

Os dados do país asiático também mostram que o número de dias que a quantidade de novos casos demora a duplicar são cerca de nove nove, enquanto em Nova Iorque, na mesma fase da pandemia, são necessários apenas dois ou três dias para que o número de infeções duplique.

Sendo assim, parece possível concluir que a Índia está, de uma forma pouco expectável, a ser poupada aos números mais negros da pandemia, pelo que se impõe a pergunta: porquê?

De acordo com o correspondente da BBC no país, muitos profissionais de saúde pública destacam que a quarentena obrigatória, que durou mais de um mês, pode ter mantido as infeções e as mortes sob-controlo. No entanto, existem outras teorias: há especialistas que acreditam que o facto de a Índia ter uma população predominantemente jovem ajuda a manter o número de mortes em baixa, já que, quanto mais avançada é a idade, maior é o risco de se morrer da doença; e há ainda quem falei da presença de um microorganismo com menos carga viral no país, ou atribua às temperaturas altas uma maior dificuldade na propagação da infeção.

De qualquer maneira, e apesar das apostas, para já, a ciência parece não ter uma explicação concreta, mas aponta falhas aos procedimentos de saúde pública no país: "É um mistério, mas uma parte do mistério pode querer significar que não estamos a fazer testes suficientes. Se testássemos mais, teríamos a resposta", avança Siddhartha Mukherjee, médica indo-americana.

Na mesma linha de raciocínio, muitos profissionais de saúde indianos admitem o mesmo e denunciam que há pessoas com sintomas da Covid-19 a serem vítimas de erros de diagnóstico.

Quando lhe dizem que uma pessoa teve alguma febre e dificuldade respiratória antes de morrer, pode suspeitar-se de Covid-19, mas pode ser outra coisa qualquer. A morte é, muitas vezes, precedida de uma infeção. Se não forem feitos testes, podem atribuir-se muitas mortes à Covid-19 ou não atribuir. É por isso que as taxas de mortalidade da gripe espanhola em 1918 flutuaram tanto, de acordo com o país", avançou Jean-Louis Vincent, médico dos cuidados intensivos do Hospital Universitário da Bélgica.

Para além do baixo número de testes disponíveis e de falhas no diagnóstico, os erros na contagem do número de mortes também estão em cima da mesa na hora de explicar o fenómeno indiano. É que 80% das mortes no país continuam a acontecer em casa, sobretudo em óbitos causados por infeções como a malária e pneumonias: "Muitas pessoas recebem alguns cuidados médicos, saem do hospital e morrem em casa", relata Prabhat Jha, cientista da Universidade de Toronto.

Tendo em conta esta realidade, contar as mortes apenas a partir de fontes hospitalares não é suficiente para chegar a um número preciso da taxa de mortalidade da Covid-19 no país. No entanto, tentar contar os funerais nos crematórios e cemitérios também poderá ser um engano. É que muitos dos mortos no país são queimados ao ar livre em grandes áreas de campo. Os serviços de funeral chegam apenas a uma pequena fatia da população.

A verdade é que, independentemente da pandemia que afeta o mundo, a contagem de óbitos na Índia sempre foi um problema. No país, morrem 10 milhões de pessoas ao ano, umas causas de morte são sobrevalorizadas outras são subestimadas.

Ainda assim, apesar dos problemas óbvios relacionados com o diagnóstico, o tratamento, a atribuição da causa da morte e a contagem dos óbitos, os falecimentos causados por Covid-19 na Índia são incontestavelmente baixos. De qualquer maneira, é muito cedo para concluir se o país escapou aos números negros da epidemia que continua a ameaçar a existência humana.