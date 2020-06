A República Democrática do Congo está a viver um novo surto de Ébola, ao mesmo da pandemia do novo coronavírus, que já matou 71 pessoas no país e infetou mais de três mil.

Até agora, cinco pessoas morreram, incluindo uma jovem de 15 anos, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No total, foram registados nove casos.

Segundo o ministro da Saúde Eteni Longondo, a cidade mais afetada é Mbandaka, na província de Équateur, no Noroeste do país, um centro empresarial com 1,5 milhões de habitantes.

The new #Ebola outbreak in Mbandaka #DRC represents a challenge, but it's one we are ready to tackle. @WHO has worked w/ @MinSanteRDC, @AfricaCDC & partners over the years to strengthen capacity to respond to outbreaks. With each experience we respond faster & more effectively. pic.twitter.com/SKc6GnI4q4