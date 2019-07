O Papa Francisco e o Presidente russo, Vladimir Putin, debateram hoje a situação na Venezuela, Síria e Ucrânia, durante um encontro de quase uma hora no Vaticano, segundo a Santa Sé.

Num breve comunicado, o Vaticano considerou o encontro "cordial" e expressou a sua satisfação com o desenvolvimento das relações bilaterais.

O Papa Francisco e Putin também abordaram "questões relevantes para a vida" da Igreja Católica na Rússia, país com maioria ortodoxa, assim como "a questão ecológica" e temas internacionais, "com especial referência à Síria, Ucrânia e Venezuela", embora sem adiantar detalhes.

O Presidente russo entrou na Sala del Tronetto do Palácio Apostólico, depois das 14h15 (13h15 em Lisboa), onde o Papa Francisco o recebeu com um sorriso e um aperto de mão e dirigiram-se para a biblioteca onde decorreu a reunião privada, após a tradicional troca de prendas.

Após a apresentação da delegação e as fotos oficiais, ambos foram até a saída da biblioteca e o Papa agradeceu-lhe a visita e pediu-lhe que rezasse por ele.

Também Vladimir Putin agradeceu a Francisco pelo tempo dedicado e pela conversa "substancial e interessante".

Este foi o terceiro encontro entre Putin e o Papa Francisco, depois das audiências em 25 de novembro de 2013 e, mais recentemente, em 10 de julho de 2015, quando o Presidente russo transmitiu ao pontífice a necessidade de procurar a paz na Ucrânia.

Putin também se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher.

Durante a tarde, o Presidente russo reunir-se-á com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, e com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, e participará ainda num jantar com os dois vice-presidentes do governo italiano, Matteo Salvini e Luigi di Maio.