O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu hoje a possibilidade de a Rússia deixar de estar conectada globalmente na Internet, se houver ameaças externas à segurança nacional.

No final do discurso anual do estado da nação, hoje no Parlamento russo, falando aos jornalistas, Vladimir Putin admitiu tomar aquela decisão, referindo que as consequências serão políticas e económicas e terão impacto nos serviços secretos dos outros países.

O Presidente russo defendeu que a Rússia deve desenvolver e fazer investimentos na área do digital, "uma das principais áreas de desenvolvimento do mundo", e que não tem intenção de desligar o país do mundo global, mas que o importante é reforçar a soberania do país.

"Quanto mais soberania, incluindo em território digital, melhor", sublinhou.

No discurso anual sobre o estado da nação, Vladimir Putin prometeu que os russos vão sentir já este ano melhorias no nível de vida e uma das primeiras medidas do seu Governo será o aumento dos pagamentos sociais para apoiar as famílias jovens.

O presidente russo prometeu ainda reduções fiscais, taxas de hipoteca mais baixas e subsídios de moradia para famílias com vários filhos.

O líder russo também enfatizou a necessidade de combater a pobreza, dizendo que 19 milhões dos cerca de 147 milhões de habitantes da Rússia vivem abaixo da linha oficial da pobreza, atualmente o equivalente a cerca de 160 dólares (141 euros) por mês.

O discurso do Presidente russo aos parlamentares russos foi o primeiro desde a sua reeleição em março de 2018, para um quarto mandato que termina em 2024 e que deve ser seu último de acordo com a Constituição.