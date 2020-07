Foi um dia de muitas decisões na Rússia, e os resultados preliminares apontam para uma vitória esmagadora de Vladimir Putin, que deverá ver o seu referendo aprovado, permitindo-lhe estender a sua permanência no poder por mais dois mandatos, o que levará o atual presidente russo a ocupar o cargo até 2036, caso seja eleito.

Os russos foram chamados às urnas, para escolher entre sim e não num complexo documento que apresenta várias propostas.

Segundo a última contagem (com 55% dos votos contabilizados), referida pela agência Associated Press, quase 77% votaram sim às emendas constitucionais, de acordo com os dados da comissão eleitoral russa.

Numa votação sem precedentes, as urnas estiveram abertas durante uma semana, para fazer face à massiva votação (mais de 65% da população votou, segundo resultados preliminares) daquele que é, em área, o maior país do mundo. Devido às restrições das medidas de combate à pandemia de Covid-19, a votação teve de ser alargada, para evitar ajuntamentos nos locais de voto e para dar tempo a todos de reunirem os resultados.

Mas se este dia consagra mais uma vitória de Vladimir Putin, há quem continue a apontar-lhe críticas de censura e de manipulação dos resultados eleitorais.

Por seu lado, o político e diretor do Movimento Rússia Aberta, Andrei Pivovarov, afirmou que o referendo “nada tem em comum com a realidade” e questionou a legitimidade do procedimento, que considerou uma “farsa”.

Um grupo de oito jovens efetuou uma ação de protesto na Praça Vermelha, em Moscovo, ao “desenharem” com os seus corpos o número 2036, ano até ao qual Putin poderá permanecer no poder.

Segundo a organização russa Golos, que defende e promove os direitos dos eleitores, a polícia deteve os oito manifestantes, entre eles um membro feminino da banda punk Pussy Riot, conhecida pelas posturas anti-Putin.

Olhamos para as zonas envolventes e as anomalias são óbvias. Há regiões em que a percentagem dos votos é artifical", disse Grigory Melkonyants, co-presidente do grupo Golos, em declarações à AP.

Também em São Petersburgo e em Novosibirsk, capital da província homónima, situada na Sibéria, ocorreram piquetes contra o referendo, que terminaram com a detenção dos participantes, que foram posteriormente libertados, segundo o portal de notícias Medusa.

O elevado nível de afluência às urnas foi incentivado pelo estado. Numa medida polémica, Vladimir Putin prometeu sortear um apartamento entre os eleitores.

Apesar de a medida mais vistosa ser a permissão do prolongamento dos mandatos, outras emendas relevantes foram aprovadas esta quarta-feira. Entre elas estão a clarificação da ilegalização do casamento homossexual, baseada no documento como "uma crença em Deus em prol dos valores morais comuns".

Com esta aprovação, Vladimir Putin poderá ficar 36 consecutivos em cargos de poder na Rússia. Eleito presidente em 2000, abandonaria o cargo oito anos depois, para se tornar primeiro-ministro. Quatro anos volvidos, voltaria a ganhar as presidenciais, ocupando o cargo de chefe de estado até hoje, dia em que fica legitimado a ficar no Kremlin até 2036.

Caso esse cenário se venha a consumar, Vladimir Putin passará a ser o líder que mais tempo esteve no poder da Rússia, contabilizando a época dos czares e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).