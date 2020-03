É uma localidade com pouco mais de três mil habitantes, e fica na região do Veneto, uma das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo. Vò Euganeo, Itália, é um caso de estudo pela forma como está a lidar com a ameaça da pandemia, e começa agora a apresentar resultados.

Vò Euganeo foi fortemente atingida pela doença assim que a mesma entrou em Itália. Foi uma das primeiras 11 cidades italianas em que a quarentena local foi decretada, como forma de contenção do surto e, a 21 de fevereiro, as autoridades italianas confirmavam uma morte no país. Um homem de 78 anos era a primeira vítima mortal, e registou-se naquela localidade da província de Pádua. Seguir-se-ia uma enorme evolução da pandemia, que em Itália está prestes a passar a barreira dos três mil mortos.

Para conter o avanço de Covid-19, as autoridades locais decidiram realizar testes em todos os habitantes, mesmo que não apresentassem sintomas. Outras medidas foram colocadas em prática, e o isolamento das pessoas infetadas tornou-se crucial, como revela o diário La Reppubblica.

O governo da região do Veneto decidiu realizar duas fases de testes. A primeira ocorreu antes da quarentena, e a segunda já depois do isolamento da localidade.

Foram confirmados 88 casos na comuna, e os resultados estão à vista: quinze dias depois de isolarem os doentes, a contagem de casos caiu para apenas sete. Além disso, este isolamento dos pacientes também permitiu a redução da propagação da doença.

A lição que aprendemos foi que, isolando os casos positivos, com sintomas ou não, conseguimos reduzir a transmissão em 90%", refere Andrea Cristani, professor de microbiologia na Universidade de Pádua, citado pelo site RFI.

Ainda antes desta nova contagem, o governador da região do Veneto, Luca Zaia, disse à agência Reuters que o número de infetados sem sintomas poderia ser pelo menos metade do total de doentes, o que reforça a importância do isolamento.

O presidente da câmara de Vò Euganeo disse ao jornal francês Les Temps que não são registados novos casos na localidade há cinco dias. Com efeito, as conclusões positivas não ficam por aqui, e a percentagem de infetados na comuna desceu de um número inicial de 3% para 0,25% (do total da população) num curto período de tempo.

O professor de imunologia da Universidade de Florença, Sergio Romagnani, também destaca como crucial o facto de também os assintomáticos terem sido isolados.

A experiência também foi alvo de análise por parte do blog do Stigler Center, que integra a Universidade de Chicago e estuda as ciências económicas.

Why mass testing is so crucial: On February 22, 3% of the inhabitants of Vo Euganeo, a small town in Italy, were infected. After two weeks in which the town was locked down and a massive testing program applied, only 0.25% were infected. https://t.co/eWeL60BWyn — ProMarket (@ProMarket_org) March 18, 2020

Segundo o artigo publicado pelo blog, Vò Euganeo aplicou o mesmo tipo de medidas que o cruzeiro Diamond Princess, que também decidiu decretar uma quarentena a todo o navio. Recorde-se que a foi a bordo desta embarcação que foi registado o primeiro caso de um cidadão português com Covid-19. Adriano Maranhão acabaria por recuperar da doença.