A companhia aérea polaca LOT Polish Airlines pediu dinheiro aos passageiros para pagar trabalhos de reparação do avião onde iriam embarcar. O caso insólito aconteceu durante um voo que fazia a ligação entre Pequim, na China, e Varsóvia, na Polónia.

De acordo com a imprensa local, 250 passageiros estavam prestes a embarcar quando foi detetada uma falha na bomba hidráulica no aparelho, um Boeing 787 .

O mecânico do avião terá exigido o pagamento da reparação em dinheiro e foi então que o insólito aconteceu.

Os funcionários da LOT pediram dinheiro aos passageiros que iam embarcar. No total, os funcionários recolheram cerca de 2.500 yuan (315 euros).

Segundo o porta-voz da companhia aérea, Adrian Kubicki, a responsabilidade do incidente é do representante da empresa em Pequim, que não tinha consigo cartão de crédito ou dinheiro para pagar as reparações que o mecânico exigiu.

Não há circunstâncias que justifiquem pedir dinheiro aos passageiros”, afirmou Adrian Kubicki, citado pela imprensa local.

Um dos passageiros do voo que se viu forçado a dar dinheiro para a reparação técnica do avião mostrou-se muito indignado pelo sucedido.

Não posso acreditar que transações com dinheiro acontecem aqui, à frente de todos, com o mecânico ao pé do avião. Isto é incrível!”, afirmou Daniel Golebiowski.

Os trabalhos de reparação demoraram dez horas e a LOT devolveu o dinheiro aos passageiros após o avião ter aterrado na Polónia.