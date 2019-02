Uma mulher de 32 anos foi expulsa de um voo da JetBlue, no último dia 14 de fevereiro, depois de agredir um membro da tripulação e um outro passageiro por se recusar sentar ao lado de uma criança no avião.

De acordo com o xerife do condado de Broward, na Florida, Valerie Gonzalez foi detida, sob acusação de ofensas à integridade física. A mulher foi levada para a cadeia.

Mal entrou no avião, a mulher disse que não se ia sentar ao lado de uma criança de três anos. As autoridades adiantam também que a mulher tinha ingerido bebidas alcoólicas.

A mulher agrediu outro passageiro que se recusou a trocar de lugar com ela. Depois, de acordo com o relatório das autoridades, sentou-se noutro lugar, sem autorização da tripulação.

Depois de ser expulsa do avião, escoltada por um membro da tripulação, Valerie tentou voltar ao avião e agrediu o profissional na cabeça.

Um vídeo do incidente foi postado no Twitter.

We had a crazy chick get thrown off our plane here in Fort Lauderdale. @JetBlue pic.twitter.com/56bdUGpHE3