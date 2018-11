Um avião da companhia aérea Sunwing, que tinha 185 pessoas a bordo, teve dificuldades em levantar voo do Aeroporto Internacional de Belfast depois de os pilotos terem introduzido a temperatura errada no computador de bordo. O incidente aconteceu em julho de 2017, mas só agora foi tornado público.

O piloto automático do Boeing 737 calculou a velocidade de voo com base numa temperatura de -52ºC, introduzida pelos pilotos do voo, em vez dos 16ºC que deveriam ter sido introduzidos, o que fez com que o avião levantasse voo no ponto mais extremo da pista. O erro fez com que o aparelho, 30 metros depois de levantar voo, ainda estivesse a uma altitude de 36 centímetros. O avião chegou mesmo a voar a uma baixa altitude durante quatro quilómetros, o que provocou uma pequena colisão com um dos postes de iluminação da pista.

Depois de ter voado até aos 240 metros de altitude durante quatro quilómetros, muito abaixo da subida normal de uma descolagem, os pilotos aperceberam-se e aumentaram o impulso para que o avião conseguisse alcançar a altitude desejada.

O avião conseguiu chegar ao destino em segurança depois desta decisão.

Uma investigação foi iniciada três dias depois do incidente para prevenir situações semelhantes.

De acordo com os investigadores que avaliaram o caso, citados pelo The Guardian, o erro poderia ter tido “consequências catastróficas”.

Os investigadores afirmaram que o erro dos pilotos não resultou em nenhuma colisão grave devido à “natureza benigna” da pista e à ausência de obstáculos na área circundante.

A temperatura colocada no computador de bordo estava significativamente abaixo daquilo que era necessário para o avião conseguir suportar o seu peso e as condições atmosféricas”, afirmou um dos investigadores do caso.

Segundo os investigadores, um dos fatores que contribuíram para o incidente foi o computador de bordo não ter alertado a tripulação sobre a temperatura desajustada.

O incidente aconteceu no dia 21 de julho do ano passado com um avião que voava de Belfast, na Irlanda, para Corfu, na Grécia. A tripulação não reportou a situação e não soube explicar, na altura, porque é que a temperatura a bordo estava errada.

A investigação concluiu que os pilotos poderiam estar a sofrer de jet-lag para não se aperceberem do erro.

O caso acabou por se reportado pelos funcionários do aeroporto que viram a descolagem anormal do avião e a lâmpada que este tinha partido na pista.

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos recomendou que todos os Boeing 737 fossem submetidos a uma revisão e a uma atualização de software. Esta atualização, caso estivesse instalada, poderia ter garantido o cruzamento de informações inseridas no sistema informático do avião com os próprios sensores de temperatura.