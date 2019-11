O recorde anterior também já era da companhia aérea Qantas, que no dia 20 de outubro, realizou o primeiro voo teste que durou 19 horas e 16 minutos, sem qualquer escala. A viagem, realizada esta sexta-feira, partiu de Londres e só voltou a aterrar em Sydney passadas 19 horas e 45 minutos.

Seis do passageiros que fizeram parte deste teste aceitaram ser monitorizados com equipamentos que controlavam os padrões de sono, alimentação e exercício físico. O objetivo foi estudar o impacto destes voos ultralongos na saúde humana.

Também a tripulação foi monitorizada. Neste segundo voo teste, estiveram quatro pilotos na aeronave que fizeram turnos de quatro horas.

Uma das curiosidades desta viagem inovadora é que começou com os primeiros raios de sol em Londres e terminou, 20 horas depois, com o nascer do sol em Sydney.

A companhia aérea Qantas está a estudar a viabilidade de voos comerciais de longa duração. Este novo tipo de viagem implica um maior espaço disponível a bordo da aeronave para cada passageiro, alimentação especial e exercício físico durante a viagem.