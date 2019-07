Uma forte erupção na ilha vulcânica de Stromboli, no arquipélago italiano das Eólias, ao norte da Sicília, provocou a morte de uma pessoa esta quarta-feira, anunciou a imprensa italiana. O Stromboli é um vulcão ativo, mas esta erupção foi particularmente impressionante, de acordo com os meios de comunicação italianos.

Foi como estar no inferno, com uma chuva de fogo a cair do céu", testemunhou o padre da ilha, Giovanni Longo, citado pelas agências de notícias italianas.

Ainda os meios de comunicação relataram que um montanhista morreu e um acompanhante seu ficou ferido, mas os bombeiros não confirmaram essa informação imediatamente.

De acordo com relatos dos 'media', os turistas fugiram da ilha após a erupção, enquanto outros se protegeram nas habitações.

De acordo com o Instituto Nacional Italiano de Geofísica (INVG), duas grandes explosões ocorreram esta quarta-feira, na vertente sul-central da cratera do vulcão, por volta das 16h46 locais (15h46 em Lisboa).

As explosões foram precedidas por fluxos de lava "de todas as bocas ativas do vulcão", projetando uma nuvem de fumaça de dois quilómetros de altura, acrescentou o INVG.

Um dos aviões dos bombeiros na cidade siciliana de Messina, responsável pela região do Stromboli, não foi capaz de lidar com os incêndios causados pela erupção devido à grande quantidade de fumaça, de acordo com relatos dos 'media' italianos.