O edifício do Capitólio, em Washington, nos Estados Unidos, foi encerrado devido a uma "ameça de segurança", depois de um veículo ter avançado contra a barreira de segurança e atropelado dois polícias. Há também relatos de tiroteios.

Um suspeito foi detido e os dois polícias ficaram feridos. Os três foram transportados para o hospital.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6